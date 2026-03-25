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fcinter1908 inter primavera Italia U19, doppietta Iddrissou nel 3-0 all’Ungheria: assist Cocchi, Mosconi e Marello…

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Italia U19, doppietta Iddrissou nel 3-0 all’Ungheria: assist Cocchi, Mosconi e Marello…

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La Nazionale Under 19 ha debuttato con una vittoria nella fase Elite di qualificazione all’Europeo: nerazzurri protagonisti
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Davanti ai 3.000 dello stadio ‘Nicola Ceravolo’ di Catanzaro, la Nazionale Under 19 ha debuttato con una vittoria nella fase Elite di qualificazione all’Europeo. Gli Azzurrini hanno battuto 3-0 l’Ungheria grazie alla doppietta (un gol per tempo) di Jamal Iddrissou, attaccante dell’Inter e alla rete di Christian Comotto (Spezia).

Italia U19, doppietta Iddrissou nel 3-0 all’Ungheria: assist Cocchi, Mosconi e Marello…- immagine 2
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Un successo che permette ai ragazzi di Alberto Bollini di andare a condurre (ma con il vantaggio nella differenza reti) il Gruppo 6 assieme alla Turchia, che nel match giocato in mattinata al ‘San Vito-Gigi Marulla’ di Cosenza aveva superato 1-0 la Slovacchia, prossima avversaria dell'Italia sabato alle 17 sempre a Cosenza. Per l’ultimo impegno contro la Turchia di martedì 31, invece, l’Italia tornerà di nuovo a Catanzaro, con la speranza di staccare il pass per la fase finale in programma in Galles.

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Senza lo squalificato Inacio, Bollini si è affidato al tridente formato da Idele, Iddrissou e Mosconi. In mezzo al campo, il gioiellino di casa Mattia Liberali, accolto dall’ovazione del Ceravolo. Inizio col brivido per l’Italia, graziata dal sinistro alto di Bodnar dopo la respinta corta di Pessina su un cross da destra.

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Ma un’occasione enorme ce l’ha avuta anche la squadra di Bollini, sull’asse interista Mosconi-Iddrissou: il numero 9, servito con un cross basso da sinistra, ha però allargato troppo la conclusione con l’interno destro. Dopo l’espulsione per somma di ammonizioni del tecnico ungherese Kemenes, l’Italia quasi allo scadere del primo tempo è andata in vantaggio con un’altra azione griffata Inter: cross perfetto di Cocchi e volée di destro di Iddrissou, imprendibile per Bozo. Italia che prima dell’intervallo ha sfiorato anche il raddoppio con Mosconi, fermato dal portiere.

(Fonte: sito ufficiale FIGC)

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