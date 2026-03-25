Senza lo squalificato Inacio, Bollini si è affidato al tridente formato da Idele, Iddrissou e Mosconi. In mezzo al campo, il gioiellino di casa Mattia Liberali, accolto dall’ovazione del Ceravolo. Inizio col brivido per l’Italia, graziata dal sinistro alto di Bodnar dopo la respinta corta di Pessina su un cross da destra.

Ma un’occasione enorme ce l’ha avuta anche la squadra di Bollini, sull’asse interista Mosconi-Iddrissou: il numero 9, servito con un cross basso da sinistra, ha però allargato troppo la conclusione con l’interno destro. Dopo l’espulsione per somma di ammonizioni del tecnico ungherese Kemenes, l’Italia quasi allo scadere del primo tempo è andata in vantaggio con un’altra azione griffata Inter: cross perfetto di Cocchi e volée di destro di Iddrissou, imprendibile per Bozo. Italia che prima dell’intervallo ha sfiorato anche il raddoppio con Mosconi, fermato dal portiere.