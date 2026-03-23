I nerazzurri di Fautario si impongono con il punteggio di 0-2: protagonista assoluto del match è Amadou Konteh, autore di un gol e dell'assist per la rete iniziale di Franchi. Un'altra prestazione positiva per l'attaccante spagnolo classe 2009, prelevato in estate dal Valencia e già da settimane nel giro della Primavera interista (con cui ha già debuttato sia in campionato che in Coppa Italia).