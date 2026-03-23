Ottavo risultato utile consecutivo per l'Inter U18, che vince anche sul campo del Cesena e rimane in testa al campionato con 3 punti di vantaggio sulla Roma.
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fcinter1908 inter primavera U18, l’Inter vince a Cesena e rimane in testa alla classifica: protagonista Konteh
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U18, l’Inter vince a Cesena e rimane in testa alla classifica: protagonista Konteh
Ottavo risultato utile consecutivo per i nerazzurri di Fautario, con lo spagnolo che mette a referto un gol e un assist
I nerazzurri di Fautario si impongono con il punteggio di 0-2: protagonista assoluto del match è Amadou Konteh, autore di un gol e dell'assist per la rete iniziale di Franchi. Un'altra prestazione positiva per l'attaccante spagnolo classe 2009, prelevato in estate dal Valencia e già da settimane nel giro della Primavera interista (con cui ha già debuttato sia in campionato che in Coppa Italia).
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