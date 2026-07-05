Europei, Italia Under 19 KO con l’Ucraina: niente semifinale. I 4 giocatori dell’Inter…

Niente semifinale per l'Italia Under 19 perde 1-0 nella terza e decisiva giornata del Gruppo B degli Europei

L'Italia Under 19 perde 1-0 nella terza e decisiva giornata del Gruppo B degli Europei e non riesce ad approdare in semifinale per via della vittoria della Croazia per 3-0 nell'altra partita contro la Serbia.

Sfortunati gli azzurri perché nel primo tempo dominano contro l'Ucraina, Marello, esterno dell'Inter Primavera, ha colto anche una traversa su punizione ma poi alla mezz'ora Olychenko con un gran gol porta avanti gli ucraini.

Nel secondo tempo sfiorano il gol altri due interisti come Iddrissou e Mosconi, oltre a Coletta che però trova la respinta decisiva del portiere ucraino Marchenko. Con questa sconfitta, l'Italia non approda in semifinale ma se la vedrà contro la Danimarca (terza del gruppo A) per conquistare la qualificazione al Mondiale Under 20 dell'anno prossimo.

Per quanto riguarda gli interisti, terza partita su tre da 90' per Iddrissou (a segno alla prima partita contro la Serbia) e per Marello, mentre Mosconi è entrato dopo l'intervallo al posto di Mantini. Cocchi, invece, è rimasto in panchina per tutta la partita.