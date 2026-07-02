Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
inter primavera
Europei Under 19 – Croazia-Italia, le formazioni ufficiali: tre interisti titolari
Dopo la bella vittoria contro la Serbia per 2-0 all'esordio, alle 15 l'Italia Under 19 scenderà in campo per la seconda giornata dell'Europeo. Questa volta gli azzurrini di Bollini affronteranno la Croazia, che ha esordito con una sconfitta contro i pari età dell'Ucraina per 3-1.
Per la partita contro la Croazia, il CT Bollini punta ancora sui giocatori dell'Inter, con ben 3 nerazzurri titolari: Cocchi sulla fascia sinistra, Iddrissou (a segno contro la Serbia alla prima) al centro dell'attacco e Mosconi. In panchina, invece, il quarto nerazzurro convocato per gli Europei, Marello.
FORMAZIONI UFFICIALI CROAZIA-ITALIA UNDER 19—
CROAZIA (4-4-2): Kostopec; Mikic, Zebic, Puljic, Mandic; Smiljanic, Subotic, Covic, Sutalo; Kusanovic, Bakovic. CT Orescanin
ITALIA (4-3-3): Pessina; Nardin, Natali, Verde, Cocchi; Liberali, Sala, Coletta; Wiafe, Iddrissou, Mosconi. CT Bollini
© RIPRODUZIONE RISERVATA