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fcinter1908 inter primavera Europei Under 19 – Croazia-Italia, le formazioni ufficiali: tre interisti titolari

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Europei Under 19 – Croazia-Italia, le formazioni ufficiali: tre interisti titolari

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Alle 15 Croazia-Italia Under 19, seconda giornata dell'Europeo di categoria: tre giocatori dell'Inter titolari
Matteo Pifferi Redattore 

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Dopo la bella vittoria contro la Serbia per 2-0 all'esordio, alle 15 l'Italia Under 19 scenderà in campo per la seconda giornata dell'Europeo. Questa volta gli azzurrini di Bollini affronteranno la Croazia, che ha esordito con una sconfitta contro i pari età dell'Ucraina per 3-1.

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Per la partita contro la Croazia, il CT Bollini punta ancora sui giocatori dell'Inter, con ben 3 nerazzurri titolari: Cocchi sulla fascia sinistra, Iddrissou (a segno contro la Serbia alla prima) al centro dell'attacco e Mosconi. In panchina, invece, il quarto nerazzurro convocato per gli Europei, Marello.

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FORMAZIONI UFFICIALI CROAZIA-ITALIA UNDER 19

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CROAZIA (4-4-2): Kostopec; Mikic, Zebic, Puljic, Mandic; Smiljanic, Subotic, Covic, Sutalo; Kusanovic, Bakovic. CT Orescanin

ITALIA (4-3-3): Pessina; Nardin, Natali, Verde, Cocchi; Liberali, Sala, Coletta; Wiafe, Iddrissou, Mosconi. CT Bollini

 

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