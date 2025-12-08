Terza vittoria consecutiva per l'Inter U17, che si impone con il punteggio di 1-2 sul campo della capolista Verona e si piazza al secondo posto in classifica, riducendo a 8 i punti di distanza. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, la gara si sblocca nella ripresa: i ragazzi di Handanovic passano in vantaggio con Evangelista, il raddoppio porta la firma di Matarrese. Nel finale gli scaligeri segnano la rete della bandiera su calcio di rigore.
