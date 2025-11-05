FC Inter 1908
Breda: “Emozionato per l’esordio in Youth League, voglio continuare così. Sono contento”

Il difensore dell'Inter Primavera ha commentato il successo contro il Kairat: "È sempre bello giocare queste partite"
Cristian Breda, difensore dell'Inter Primavera, ha commentato la vittoria per 3-0 contro il Kairat in Youth League, partita che ha segnato il suo esordio europeo: "Sono molto contento di queste ultime mie due partite, voglio continuare così. Ce la metterò tutta per continuare a non far subire gol alla squadra e per dare una mano ai miei compagni, per migliorare me stesso. Il mio esordio in Youth League? Oggi ero molto emozionato, già da stamattina, si sente che l'atmosfera è diversa dal campionato. È sempre bello giocare queste partite".

"Il mister non ha alcun tipo di problema a schierare giovani in campo, gli piace sperimentare. Conta molto su di noi e pretende che dimostriamo giorno dopo giorno le nostre qualità sul campo, sia in allenamento che in partita. Ognuno può dare qualcosa per la squadra".

"La Roma? Non sarà per niente facile, sono primi in classifica, ma non dobbiamo aver paura. Sappiamo che siamo forti e possiamo giocarci le nostre cartetranquillamente".

