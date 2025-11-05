Cristian Breda, difensore dell'Inter Primavera, ha commentato la vittoria per 3-0 contro il Kairat in Youth League, partita che ha segnato il suo esordio europeo: "Sono molto contento di queste ultime mie due partite, voglio continuare così. Ce la metterò tutta per continuare a non far subire gol alla squadra e per dare una mano ai miei compagni, per migliorare me stesso. Il mio esordio in Youth League? Oggi ero molto emozionato, già da stamattina, si sente che l'atmosfera è diversa dal campionato. È sempre bello giocare queste partite".