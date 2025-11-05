Il tecnico dell'Inter Primavera commenta con soddisfazione il successo in Youth League contro il Kairat Almaty

Fabio Alampi Redattore 5 novembre 2025 (modifica il 5 novembre 2025 | 18:57)

Benito Carbone, tecnico dell'Inter Primavera, è raggiante dopo la vittoria per 3-0 contro il Kairat in Youth League: "Era importante vincere perchè non era una partita facile, anche se gli avversari avevano perso tutte le altre. Avevo messo i ragazzi in guardia, il Kairat è una squadra aggressiva, intensa, ci poteva creare problemi dal punto di vista del gioco, non lasciandoci la scelta giusta da fare. I ragazzi sono stati bravi a interpretarla, hanno sfoderato una prestazione di grande livello e maturità, era quello che avevo chiesto prima della partita. Queste partita ci permettono di crescere e di migliorare".

"Cercare di coinvolgere tutti i ragazzi è il mio modo di fare da sempre, questi ragazzi mi danno tantissimo durante la settimana, sono sempre presenti, è giusto quando ho la possiilità di farlo di premiare tutti quanti. Devo mettere in condizione tutti, farli giocare, così che tutti siano pronti a dare il massimo. Questa è la mia idea di gestione del gruppo".

"Gjeci? Un ragazzo che ha grandi qualità, secondo me merita di avere queste opportunità e noi stiamo cercando di bruciare le tappe, portandolo su e facendogli fare esperienze che lo fanno migliorare. È un ragazzo che deve lavorare tanto, come gli altri, ma noi siamo contenti di portarlo con noi quando c'è la possibilità. Sono molto contento, la società anche: dobbiamo cercare di farlo rimanere sempre con i piedi per terra, è un salto importante".