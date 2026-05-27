Cambio di agenzia di procura per : il difensore classe 2008, punto di forza dell'Inter Primavera e già convocato più volte in U23, ha scelto di lasciare la World Soccer Agency di Alessandro Lucci e di firmare per la CAA Base che fa capo a Paolo Busardò.

Centrale ben strutturato fisicamente, dotato di ottime letture difensive e con buonissime doti di impostazione, considerato come uno dei migliori prospetti del calcio italiano nel suo ruolo e da tempo nel giro delle varie Nazionali giovanili, Bovio è stato una colonna della formazione di Benito Carbone, con cui ha collezionato 31 presenze e 4 gol fra campionato e Youth League.