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inter primavera
FCIN1908 / Inter, presentato ricorso contro la squalifica di 8 giornate inflitta a Taho
Continua a far discutere, e non potrebbe essere altrimenti, la maxi squalifica inflitta dal Giudice Sportivo ad Alain Taho, portiere dell'Inter Primavera, fermato per 8 giornate dopo l'espulsione rimediata nel finale del playoff contro il Cesena.
Una sanzione che ha fatto rumore, anche alla luce delle immagini televisive, che mostrano sì le veementi proteste del calciatore nerazzurro nei confronti dell'arbitro dopo la convalida del secondo gol dei romagnoli (viziato da un'evidente carica sull'estremo difensore interista), ma certamente non tali da meritare una conseguenza così esemplare. Un danno di immagine sia per il ragazzo, mai nemmeno ammonito in tutta la sua carriera, che per la società.
Per tutti questi motivi, secondo quanto appurato da Fcinter1908, il club di viale della Liberazione ha presentato ricorso con l'obiettivo di ridurre sensibilmente la squalifica di Taho. Altro fattore che preoccupa riguarda il raggio di azione che potrebbe avere la decisione presa dal Giudice Sportivo: varrà anche in Serie C, nel caso in cui il giocatore sarà aggregato definitivamente in U23? Varrà anche in Europa, impedendogli di scendere in campo con l'Albania U21 o in altri campionati? Per il momento si rimarrà in attesa del verdetto.
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