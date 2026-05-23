Mano pesantissima del Giudice Sportivo nei confronti di Alain Taho: il portiere dell'Inter Primavera, espulso per proteste nel corso del secondo tempo del playoff perso 2-1 contro il Cesena , è stato squalificato per 8 giornate "per avere, al 35° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale correndo verso il Direttore di gara fino ad urtarlo con il petto all'altezza della spalla e proferendo, nei confronti del medesimo, espressioni ingiuriose".

Oltre il danno, la beffa

Taho ha fortemente contestato l'arbitro in occasione del secondo gol dei romagnoli, quando ha subìto un'evidente carica che gli ha impedito di respingere un pallone spiovente su azione di calcio d'angolo. Una situazione che ha indispettito tutta l'Inter, con il tecnico Benito Carbone che a fine partita ha apertamente contestato l'operato del direttore di gara.