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Inter Primavera, mano pesantissima del Giudice Sportivo: squalifica di 8 giornate per Taho

Inter Primavera, mano pesantissima del Giudice Sportivo: squalifica di 8 giornate per Taho - immagine 1
Punizione esemplare per il portiere albanese, espulso per proteste nel corso del playoff perso contro il Cesena
Fabio Alampi Redattore 

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Mano pesantissima del Giudice Sportivo nei confronti di Alain Taho: il portiere dell'Inter Primavera, espulso per proteste nel corso del secondo tempo del playoff perso 2-1 contro il Cesena, è stato squalificato per 8 giornate "per avere, al 35° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale correndo verso il Direttore di gara fino ad urtarlo con il petto all'altezza della spalla e proferendo, nei confronti del medesimo, espressioni ingiuriose".

Inter Primavera, mano pesantissima del Giudice Sportivo: squalifica di 8 giornate per Taho- immagine 2
Getty Images

Oltre il danno, la beffa

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Taho ha fortemente contestato l'arbitro in occasione del secondo gol dei romagnoli, quando ha subìto un'evidente carica che gli ha impedito di respingere un pallone spiovente su azione di calcio d'angolo. Una situazione che ha indispettito tutta l'Inter, con il tecnico Benito Carbone che a fine partita ha apertamente contestato l'operato del direttore di gara.

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