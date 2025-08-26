Il tecnico dell'Inter Primavera ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Supercoppa di categoria

Fabio Alampi Redattore 26 agosto 2025 (modifica il 26 agosto 2025 | 21:56)

Benito Carbone, tecnico dell'Inter Primavera, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria ai calci di rigore della Supercoppa: "Prima di tutti ringrazio personalmente Andrea Zanchetta, l'anno scorso ha fatto un grandissimo lavoro con la Primavera, ha portato questa squadra a vincere il campionato, permettendoci di fare questa partita. Sono contento, ci siamo riusciti, è un percorso di questi ragazzi che da un anno a questa parte che è stato importante. Credo che alla fine, per il lavoro partita dopo partita, allenamento dopo allenamento, stanno lavorando molto duramente. Sono contento per loro, se lo meritano veramente. Questo ci dà tanta fiducia, tanto morale per proseguire nelle prossime partite e verso i prossimi traguardi".

"I cambi? Devo essere sincero, non abbiamo fatto un gran primo tempo, contro una squadra che non ti fa giocare. Loro nei 90 minuti hanno fatto un solo tiro in porta, e questo è un dato di fatto, su errore nostro, e poi un gol su palla inattiva. Questo significa che abbiamo fatto noi la partita, non giocando una grande partita. I cambi che ho fatto erano assolutamente da fare, in quel momento la squadra aveva bisogno di maggior freschezza e alternative soprattutto sugli esterni. Quando sposto Iddrissou da una parte e metto Zouin che era a mezzo servizio, la squadra ha dato qualcosa in più. Abbiamo un giocatore come Lavelli che alza tantissimo la qualità, anche lui a mezzo servizio, riprende da un gravissimo infortunio. Sono contento, ha lavorato ed è riuscito a raggiungere un traguardo personale importante segnando il gol del pareggio. Alla fine sono molto soddisfatto di questa vittoria".

"Avevo intenione di fare il terzo cambio, ma poi ho deciso di nonfarlo nperchè avevamo in mano la partita, non si soffriva più. I cambi erano ruolo per ruolo e non mi servivano, mancavano pochi minuti e ho pensato di non farli più. Il pianto? Una liberazione. Da un anno a questa parte ho perso 4 semifinali e una finale, la mia paura era che si perdesse la partita più importante. Il mio primo trofeo con questi colori, in questo club, e sono molto orgolgioso contento e felice".

"La card? Con l'aiuto del mio staff mi dicono se vale la pena utiliazzzrlo o moeno, altrimenti non ne vale la pena. Avere la possibilità di riveredre lìazione, Sia noi che loro l'abbiamo utilizzato e abbiamo sbagliato entrambi, noi vediamo una cosa e glia rbitri un'altra. A volte puoi azzeccare, altre volte no. Ci abbiamo provato perchè pensavamo fosse un fallo molto grave, e invece no. C'è spirito di appartenenza, come quando giocavo qui. Chi gioca con questa maglia deve avere questo spirito. La panchina della Primavera è ambita da tutti. Sono molto emozionato perchè io sono tifoso dell'Inter, tutta la mia famiglia è tifosas dell'Inter: devo rivedere tutto a mente fredda, me lo godo. Vado a casa motlo contento e soddisfatto".