Jamal Iddrissou, attaccante dell'Inter Primavera, ha parlato in conferenza stampa dopo il successo in Supercoppa : "Difficile dire che emozioni sto provando. Sto provando una felicità che credo di non aver mai provato in vita mia. Siamo un gruppo fantastico, che ha sofferto tanto. Ci siamo uniti al bellissimo gruppo dei 2006, abbiamo aggiunto qualche 2008, e siamo diventati questo gruppo fantastico. La coppa è solamente un primo passo: sicuramente avremo altre soddisfazioni".

"La mia prestazione? Sono un attaccante e mi piace sempre far gol, però metto sempre da parte le cose personali e metto sempre prima la squadra, come in questa partita. Sono felicissimo. Il mio ruolo? Ho ricoperti un sacco di ruoli, forse potrei dire che mi piace di più giocare come centravanti. Sono sempre a disposizone del mister, in qualsiasi ruolo che scelga: cerco sempre di fare del mio meglio e di aiutare la squadra. L'U23? Una grandissima opportunità per poter crescere. Spero di poter fare magari qualche presenza. Sono molto legato al Ghana, i miei genitori sono nati lì, ma a dire il vero mi sento molto più italiano. Sono nato a Brescia, sono cresciuto qui, è sempre un piacere vestire la maglia della Nazionale".