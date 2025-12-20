Il tecnico dell'Inter Primavera commenta così il successo in rimonta ottenuto contro il Genoa, decimo risultato utile consecutivo

Fabio Alampi Redattore

Benito Carbone, tecnico dell'Inter Primavera, commenta a fine partita il successo in rimonta contro il Genoa: "Al di là del primo posto in classifica che può farci felici, in questo momento ci tocca poco. Abbiamo fatto un percorso veramente importante in questi primi 4-5 mesi, i ragazzi hanno avuto una crescita esponenziale, come squadra e individualmente. Una prima parte di campionato secondo me di altissimo livello da parte di tutti quanti, faccio i complimenti ai ragazzi perchè sono stati straordinari in tutto. Sono veramente orgoglioso di loro per quello che mi danno durante la settimana, come si comportano e quello che esprimono in partita. Sono felice di questo".

"El Mahboubi? Un giocatore che sta crescendo, oggi ha fatto una partita incredibile. È quello che mi aspetto da lui, quando gioca in questo modo, sia per lui che per la squadra: ha fatto tre assist e poteva fare anche gol. Sono contento per lui, ha chiuso l'anno in positivo. Quando lo vedo giocare così mi rende felice, vedo in anche in lui una crescita importante. Avanti così, tutti i ragazzi sono stati eccezionali".

"La nostra forza è che con l'U23 siamo in continuo contatto, Stefano Vecchi valuta i nostri giocatori e se ha bisogno li prende senza problemi, e di conseguenza noi prendiamo da più sotto. Dobbiamo lavorare così, è un continuo scambio, come una famiglia. Dobbiamo essere a disposizione dell'U23, quando hanno bisogno siamo contenti, io per primo perchè vedo i miei giocatori in un campionato vero, con i grandi. Il nostro obiettivo è quello di far fare a questi ragazzi il salto di qualità. Ne guadagna il calciatore e ne guadagna tutta l'Inter".