Diciassettesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Carbone, in serie positiva da 9 partite (6 vittorie e 3 pareggi), chiude il 2025 ospitando il Genoa, settimo in classifica e staccato di soli 2 punti dai nerazzurri.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 inter primavera news inter primavera Primavera, l’Inter chiude il 2025 ospitando il Genoa: la designazione arbitrale
inter primavera
Primavera, l’Inter chiude il 2025 ospitando il Genoa: la designazione arbitrale
Diciassetteima giornata di campionato per i nerazzurri di Carbone, che ospitano i rossoblu al Konami Centre
Resa nota la designazione arbitrale: l'incontro, in programma sabato 20 dicembre alle ore 13, sarà diretto da Andrea Migliorini della sezione di Verona, coadiuvato dagli assistenti Diego Peloso di Nichelino e Paolo Cufari di Torino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA