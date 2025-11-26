Il tecnico dell'Inter Primavera commenta così la pesante sconfitta in Yuoth League contro l'Atletico Madrid

Fabio Alampi Redattore 26 novembre 2025 (modifica il 26 novembre 2025 | 19:00)

Benito Carbone, tecnico dell'Inter Primavera, ha commentato a fine partita la sconfitta per 4-1 in Youth League contro l'Atletico Madrid: "Abbiamo cercato di rimanere in partita in 10 contro 11, i ragazzi credo che abbiano risposto alla grande, da grande squadra, per 70 minuti sono rimasti in partita, giocando con buona qualità e intensità, abbiamo creato. Credo che addirittura nel primo tempo meritassimo di andare in vantaggio.

Dispiace perchè negli ultimi 20 minuti è cambiato tutto, i cambi non mi hanno dato quello che mi aspettavo, e in 10 si sprecano tantissime energie, molti ragazzi avevano già giocato 90 minuti tre giorni fa, e quindi ho dovuto per forza cambiare, anche perchè tra tre giorni ho un'altra partita importante. Sono contento per i primi 70 minuti, gli ultimi 20 non abbiamo giocato più da squadra, abbiamo dato più possibilità a loro di farci del male".

"Qualificazione? Abbiamo ancora la possibilità di vincere contro il Liverpool, ce la giochiamo in casa. Intanto cerchiamo di vincere la partita, poi vediamo come vanno tutti gli altri risultati sperando di passare il turno, perchè questa squadra credo che se lo meriti per quello che ha fatto vedere in Youth League. Ora bisogna lavorare sull'aspetto mentale, dobbiamo lavorare sulla testa e far capire che questo è un episodio, ci è andata male, l'episodio dell'espulsione ci ha penalizzati tantissimo: credo che se avessimo giocato in 11 avremmo visto sicuramente una partita diversa.

Galliera? Non è colpa sua, forse doveva leggerla un po' prima per andare ad anticipare ma è un portiere giovane, che ha delle qualità, era giusto che giocasse lui oggi per tanti motivi: Taho non c'era, Farronato ancora non è pronto dopo l'infortunio, Adomavicius aveva giocato 48 ore fa. Ho scelto lui perchè lo meritava".