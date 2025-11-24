Il match sarà trasmesso in diretta alle ore 16:00 in streaming su inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra e su Inter TV.

L'Inter Primavera arriva al match con una striscia di 7 risultati utili consecutivi, sei vittorie e un pareggio, tra Campionato e Youth League. A dare il via all'ottimo momento della formazione di Benny Carbone è stato il 3-0 contro il Napoli, seguito dall'esaltante vittoria europea in rimonta contro l'Union Saint-Gilloise. Da lì i nerazzurri hanno ottenuto un altro successo in casa della Cremonese, un netto 4-0 contro il Frosinone al KONAMI Football Centre, una vittoria in casa contro il Kairat, un pareggio per 1-1 contro la Roma e conquistato i tre punti con un tris di gol nell'ultima uscita di Campionato contro il Torino.