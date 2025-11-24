In Youth League l'Inter è ancora imbattuta con 8 punti in classifica frutto dei successi contro Union Saint-Gilloise e Kairat e dei due pareggi all'esordio contro l'Ajax (1-1) e alla seconda giornata contro lo Slavia Praga (2-2).
L'AVVERSARIO | L'ATLETICO MADRID
Percorso importante in UEFA Youth League per l'Atletico Madrid che dopo il pareggio a reti inviolate contro il Liverpool, all'esordio stagionale nella competizione, ha ottenuto tre successi nelle ultime tre sfide salendo a quota 10 punti in classifica. Dopo la vittoria per 2-1 contro Francoforte, gli spagnoli hanno strappato i tre punti anche negli scontri contro Arsenal e Union Saint-Gilloise con un totale di 11 gol segnati e 4 subiti. Da questa estate la squadra è guidata da Angel Donato, mentre il modulo di riferimento è il 4-4-2.
ATLETICO MADRID-INTER: DOVE VEDERLA
Atletico Madrid-Inter, gara valida per la quinta giornata della Fase Campionato di UEFA Youth League si giocherà mercoledì 26 novembre alle ore 16:00. Il match sarà trasmesso in diretta streaming su inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra e su Inter TV.
