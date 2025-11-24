FC Inter 1908
Youth League, l’Inter affronta l’Atletico Madrid: quando si gioca e dove vederla

L’Inter U20 torna in campo in Youth League per la quinta giornata della League Phase: i nerazzurri affrontano i pari età dell'Atletico Madrid
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Dopo il netto successo casalingo contro il Kairat Almaty, l’Inter U20 torna in campo in UEFA Youth League per la quinta giornata della League Phase. I nerazzurri di Benny Carbone sfidano l'Atletico al Centro Deportivo Alcalá de Henares di Madrid.

Il match sarà trasmesso in diretta alle ore 16:00 in streaming su inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra e su Inter TV.

IL MOMENTO DELLA PRIMAVERA

L'Inter Primavera arriva al match con una striscia di 7 risultati utili consecutivi, sei vittorie e un pareggio, tra Campionato e Youth League. A dare il via all'ottimo momento della formazione di Benny Carbone è stato il 3-0 contro il Napoli, seguito dall'esaltante vittoria europea in rimonta contro l'Union Saint-Gilloise. Da lì i nerazzurri hanno ottenuto un altro successo in casa della Cremonese, un netto 4-0 contro il Frosinone al KONAMI Football Centre, una vittoria in casa contro il Kairat, un pareggio per 1-1 contro la Roma e conquistato i tre punti con un tris di gol nell'ultima uscita di Campionato contro il Torino.

In Youth League l'Inter è ancora imbattuta con 8 punti in classifica frutto dei successi contro Union Saint-Gilloise e Kairat e dei due pareggi all'esordio contro l'Ajax (1-1) e alla seconda giornata contro lo Slavia Praga (2-2).

L'AVVERSARIO | L'ATLETICO MADRID

Percorso importante in UEFA Youth League per l'Atletico Madrid che dopo il pareggio a reti inviolate contro il Liverpool, all'esordio stagionale nella competizione, ha ottenuto tre successi nelle ultime tre sfide salendo a quota 10 punti in classifica. Dopo la vittoria per 2-1 contro Francoforte, gli spagnoli hanno strappato i tre punti anche negli scontri contro Arsenal e Union Saint-Gilloise con un totale di 11 gol segnati e 4 subiti. Da questa estate la squadra è guidata da Angel Donato, mentre il modulo di riferimento è il 4-4-2.

ATLETICO MADRID-INTER: DOVE VEDERLA

Atletico Madrid-Inter, gara valida per la quinta giornata della Fase Campionato di UEFA Youth League si giocherà mercoledì 26 novembre alle ore 16:00. Il match sarà trasmesso in diretta streaming su inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra e su Inter TV.

