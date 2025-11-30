Dopo la sconfitta in Youth League contro l'Atletico Madrid, l'Inter di Benito Carbone si rialza nel modo migliore, battendo il Milan nel derby per 2-0. Queste le parole dell'allenatore nerazzurro ai microfoni di FCInter1908.it dopo il match:
Carbone a FCIN1908: “Ragazzi straordinari, vittoria di cuore. Mancuso? Non vedevo l’ora di…”
"Era importante non portarsi dietro strascichi dalla partita con l'Atletico e reagire subito, soprattutto in una partita come il derby. I ragazzi sono stati straordinari, hanno fatto una partita di cuore e importante sotto il punto di vista della mentalità. Oggi gli ho chiesto di alzare l'asticella nella mentalità, perché era fondamentale vincerla. Vincendola, si sarebbe respirata un'aria diversa: ora siamo in zona playoff, ma ora viene il difficile, perché bisogna mantenere questa mentalità e questo livello. L'inizio stagione è stato particolare, perché con l'Under 23 abbiamo avuto qualche difficoltà, con nuove dinamiche da assestare. Lo abbiamo fatto e siamo ripartiti: anche all'inizio facevamo ottime prestazioni ma senza finalizzare. Abbiamo lavorato molto su questo: ora siamo tornati ad alti livelli con una mentalità che a me piace molto. Oggi abbiamo anche sofferto, ma l'abbiamo portata a casa".
"Mancuso? Sono davvero felice per lui: ne ha passate tante, è un giocatore forte e lo sappiamo tutti. Mi è mancato tantissimo anche l'anno scorso. Non vedevo l'ora di buttarlo dentro: appena ho visto in settimana che era pronto per questo tipo di prestazione, non ho esitato un attimo per dargli la possibilità di dimostrare che è guarito. Aver ritrovato uno come lui per noi è un valore aggiunto. Bovio? Non si discute, è un giocatore di prospettiva, sappiamo quanto ci può dare. Non ho avuto dubbi a metterlo dentro, anche se ha giocato 90' con la Nazionale giovedì sera. Sono contento per lui".
