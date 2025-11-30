"Era importante non portarsi dietro strascichi dalla partita con l'Atletico e reagire subito, soprattutto in una partita come il derby. I ragazzi sono stati straordinari, hanno fatto una partita di cuore e importante sotto il punto di vista della mentalità. Oggi gli ho chiesto di alzare l'asticella nella mentalità, perché era fondamentale vincerla. Vincendola, si sarebbe respirata un'aria diversa: ora siamo in zona playoff, ma ora viene il difficile, perché bisogna mantenere questa mentalità e questo livello. L'inizio stagione è stato particolare, perché con l'Under 23 abbiamo avuto qualche difficoltà, con nuove dinamiche da assestare. Lo abbiamo fatto e siamo ripartiti: anche all'inizio facevamo ottime prestazioni ma senza finalizzare. Abbiamo lavorato molto su questo: ora siamo tornati ad alti livelli con una mentalità che a me piace molto. Oggi abbiamo anche sofferto, ma l'abbiamo portata a casa".