Carbone a FCIN1908: “Ragazzi straordinari, vittoria di cuore. Mancuso? Non vedevo l’ora di…”

Carbone a FCIN1908: “Ragazzi straordinari, vittoria di cuore. Mancuso? Non vedevo l’ora di…” - immagine 1
Dopo la sconfitta in Youth League contro l'Atletico Madrid, l'Inter di Benito Carbone si rialza nel modo migliore, battendo il Milan
Dopo la sconfitta in Youth League contro l'Atletico Madrid, l'Inter di Benito Carbone si rialza nel modo migliore, battendo il Milan nel derby per 2-0. Queste le parole dell'allenatore nerazzurro ai microfoni di FCInter1908.it dopo il match:

Carbone a FCIN1908: “Ragazzi straordinari, vittoria di cuore. Mancuso? Non vedevo l’ora di…”- immagine 2
"Era importante non portarsi dietro strascichi dalla partita con l'Atletico e reagire subito, soprattutto in una partita come il derby. I ragazzi sono stati straordinari, hanno fatto una partita di cuore e importante sotto il punto di vista della mentalità. Oggi gli ho chiesto di alzare l'asticella nella mentalità, perché era fondamentale vincerla. Vincendola, si sarebbe respirata un'aria diversa: ora siamo in zona playoff, ma ora viene il difficile, perché bisogna mantenere questa mentalità e questo livello. L'inizio stagione è stato particolare, perché con l'Under 23 abbiamo avuto qualche difficoltà, con nuove dinamiche da assestare. Lo abbiamo fatto e siamo ripartiti: anche all'inizio facevamo ottime prestazioni ma senza finalizzare. Abbiamo lavorato molto su questo: ora siamo tornati ad alti livelli con una mentalità che a me piace molto. Oggi abbiamo anche sofferto, ma l'abbiamo portata a casa".

Carbone a FCIN1908: “Ragazzi straordinari, vittoria di cuore. Mancuso? Non vedevo l’ora di…”- immagine 3

"Mancuso? Sono davvero felice per lui: ne ha passate tante, è un giocatore forte e lo sappiamo tutti. Mi è mancato tantissimo anche l'anno scorso. Non vedevo l'ora di buttarlo dentro: appena ho visto in settimana che era pronto per questo tipo di prestazione, non ho esitato un attimo per dargli la possibilità di dimostrare che è guarito. Aver ritrovato uno come lui per noi è un valore aggiunto. Bovio? Non si discute, è un giocatore di prospettiva, sappiamo quanto ci può dare. Non ho avuto dubbi a metterlo dentro, anche se ha giocato 90' con la Nazionale giovedì sera. Sono contento per lui".

