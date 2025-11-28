FC Inter 1908
Primavera, per l'Inter è arrivato il giorno del derby: la designazione arbitrale

Primavera, per l’Inter è arrivato il giorno del derby: la designazione arbitrale

Tredicesima giornata di campionato per i nerazzurri di Carbone, che affrontano domenica alle 13 il Milan di Renna
Tredicesima giornata del campionato Primavera: per l'Inter di Carbone, quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque giornate ma reduce dalla sconfitta contro l'Atletico Madrid in Youth League, è tempo di derby.

Resa nota la deisgnazione arbitrale: il match contro il Milan, in programma al Konami Centre domenica 30 novembre alle ore 13, sarà diretto da Alessandro Pizzi della sezione di Bergamo, coadiuvato dagli assistenti Daniel Cadirola di Milano e Manuel Cavalli di Bergamo.

