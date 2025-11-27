FC Inter 1908
Youth League, la classifica dopo la 5ª giornata: Inter ancora in corsa per i playoff

I nerazzurri di Carbone, nonostante la sconfitta contro l'Atletico Madrid, hanno ottime chance di passare alla prossima fase
Si è chiuso il programma della quinta giornata di Youth League. L'Inter, dopo la sconfitta contro l'Atletico Madrid (la prima del suo percorso europeo), occupa ora la sedicesima posizione con 8 punti, ed è ancora ampiamente in corsa per un posto nei playoff: l'ultima gara, in programma il 9 dicembre contro il Liverpool, determinerà il piazzamento finale dei ragazzi di Carbone. In testa al gruppo c'è il Real Madrid, unica squadra a punteggio pieno.

La classifica:

Real Madrid 15, Chelsea, Athletic Bilbao, Atletico Madrid 13, Benfica, Club Brugge, Villarreal 12, Sporting Lisbona 11, Paris Saint-Germain, Liverpool, Barcellona 10, Tottenham, Manchester City, Borussia Dortmund 9, Slavia Praga, Inter 8, Eintracht Francoforte, Copenhagen, Ajax, Olympiacos, Bayer Leverkusen 7, Monaco, Napoli 6, PSV Eindhoven 5, Juventus, Marsiglia, Atalanta, Union Saint-Gilloise, Galatasaray 4, Arsenal, Bayern Monaco, Pafos 3, Kairat 1, Newcastle, Qarabag, Bodo/Glimt 0.

