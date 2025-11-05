Quarta giornata di Youth League per l'Inter di Benito Carbone, che questo pomeriggio affronta i kazaki del Kairat. Il tecnico nerazzurro per l'occasione potrà contare su Maye, Zarate e Mosconi, "prestati" dall'U23. Ancora convocati i 2009 Galliera e Gjeci.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 inter primavera news inter primavera Youth League, i convocati di Carbone per Inter-Kairat: presenti Mosconi e Maye
inter primavera
Youth League, i convocati di Carbone per Inter-Kairat: presenti Mosconi e Maye
Quarto impegno europeo per la Primavera nerazzurra, ancora imbattuta in questa competizione in questa stagione
I convocati:
Galliera, Taho;
Breda, Pavan, Marello, Maye, Williamson, Ballo;
Cerpelletti, Zarate, La Torre, Putsen, Mancuso;
Humanes, Gjeci, Mosconi, El Mahboubi, Iddrissou, Zouin, Kukulis.
© RIPRODUZIONE RISERVATA