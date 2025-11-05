FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 inter primavera news inter primavera Youth League, i convocati di Carbone per Inter-Kairat: presenti Mosconi e Maye

inter primavera

Youth League, i convocati di Carbone per Inter-Kairat: presenti Mosconi e Maye

Youth League, i convocati di Carbone per Inter-Kairat: presenti Mosconi e Maye - immagine 1
Quarto impegno europeo per la Primavera nerazzurra, ancora imbattuta in questa competizione in questa stagione
Fabio Alampi Redattore 

Quarta giornata di Youth League per l'Inter di Benito Carbone, che questo pomeriggio affronta i kazaki del Kairat. Il tecnico nerazzurro per l'occasione potrà contare su Maye, Zarate e Mosconi, "prestati" dall'U23. Ancora convocati i 2009 Galliera e Gjeci.

Youth League, i convocati di Carbone per Inter-Kairat: presenti Mosconi e Maye- immagine 2
Getty Images

I convocati:

Galliera, Taho;

Breda, Pavan, Marello, Maye, Williamson, Ballo;

Cerpelletti, Zarate, La Torre, Putsen, Mancuso;

Humanes, Gjeci, Mosconi, El Mahboubi, Iddrissou, Zouin, Kukulis.

Leggi anche
Youth League, l’Inter affronta domani il Kairat: ecco dove vedere la partita
Pupillo di Carbone, Calhanoglu come idolo e un sinistro fatato: Inter, ecco Cerpelletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA