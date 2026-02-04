Benito Carbone, tecnico dell'Inter Primavera, ha commentato la splendida vittoria ottenuta dai suoi ragazzi contro il Colonia nei sedicesimi di finale di Youth League : "Questa vittoria lascia consapevolezza, questa squadra continua a crescere come vogliamo e speriamo noi, per fare sempre il bene dei ragazzi. Al di là del risultato e del passaggio del turno, quello che interessava a tutti e soprattutto a me è il fatto che siano venuti davanti a 50.000 persone a giocare con personalità, coraggio e qualità. Sono molto felice per questo, dobbiamo andare avanti così e continuare a credere in quello che stiamo facendo, tutti insieme".

"Paura dei rigori? No. Ci credevo e ci ho creduto fino alla fine, così come i ragazzi. A 5 minuti dalla fine ho tolto Mosconi per mettere un'altra punta, e Mosconi è un potenziale rigorista. Ci credevo, i ragazzi hanno giocato con coraggio e di questo sono veramente orgoglioso. Anche i cambi sono stati determinanti. Cosa ho detto a fine primo tempo? Che sono pazzi, ed è giusto che stiano nella Pazza Inter! Sono ragazzi fantastici, li considero come dei figli e lo sanno. Con tanti di loro stiamo facendo un percorso da un anno e mezzo, sono felice per loro, lavorano tanto e duramente. A volte ci sono delle problematiche, ma con queste prestazioni fanno passare tutto. All'intervallo ho detto che stavamo un'ottima partita e che dovevamo continuare a fare quel tipo di calcio, ci siamo riusciti alla grande. Da qui qui si riparte con grande umiltà".