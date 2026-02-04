Sedicesimi di finale di Youth League per l'Inter di Carbone, che oggi alle ore 18 affronta il Colonia. Diramata la lista dei convocati: il tecnico nerazzurro sceglie di portare anche Garonetti, tornato in campo sabato contro la Cremonese e finalmente a disposizione dopo il lungo infortunio. Poche sorprese, a partire dai portieri Taho e Farronato per finire con gli attaccanti Iddrissou, Mosconi e Zouin.
Youth League, i convocati di Carbone per Colonia-Inter: un grande ritorno in difesa
Sedicesimi di finale per la Primavera nerazzurra, che scende in campo oggi alle ore 18 contro la formazione tedesca
La lista dei convocati:
Portieri: Taho, Farronato;
Difensori: Ballo, Marello, Bovio, Garonetti, Mackiewicz, Williamson, Nenna;
Centrocampisti: Cerpelletti, Mancuso, Venturini, Zarate, Vukoje, La Torre;
Attaccanti: Iddrissou, Mosconi, Zouin, Kukulis, El Mahboubi.
