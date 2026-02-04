FC Inter 1908
Youth League, i convocati di Carbone per Colonia-Inter: un grande ritorno in difesa

Sedicesimi di finale per la Primavera nerazzurra, che scende in campo oggi alle ore 18 contro la formazione tedesca
Sedicesimi di finale di Youth League per l'Inter di Carbone, che oggi alle ore 18 affronta il Colonia. Diramata la lista dei convocati: il tecnico nerazzurro sceglie di portare anche Garonetti, tornato in campo sabato contro la Cremonese e finalmente a disposizione dopo il lungo infortunio. Poche sorprese, a partire dai portieri Taho e Farronato per finire con gli attaccanti Iddrissou, Mosconi e Zouin.

La lista dei convocati:

Portieri: Taho, Farronato;

Difensori: Ballo, Marello, Bovio, Garonetti, Mackiewicz, Williamson, Nenna;

Centrocampisti: Cerpelletti, Mancuso, Venturini, Zarate, Vukoje, La Torre;

Attaccanti: Iddrissou, Mosconi, Zouin, Kukulis, El Mahboubi.

