Sedicesimi di finale di Youth League per l'Inter di Carbone, che oggi alle ore 18 affronta il Colonia. Diramata la lista dei convocati: il tecnico nerazzurro sceglie di portare anche Garonetti, tornato in campo sabato contro la Cremonese e finalmente a disposizione dopo il lungo infortunio. Poche sorprese, a partire dai portieri Taho e Farronato per finire con gli attaccanti Iddrissou, Mosconi e Zouin.