Il tecnico dell'Inter Primavera commenta con soddisfazione il successo per 4-0 ottenuto contro il Sassuolo

Fabio Alampi Redattore 11 gennaio 2026 (modifica il 11 gennaio 2026 | 16:01)

Benito Carbone, tecnico dell'Inter Primavera, ha commentato a fine partita il successo per 4-0 ottenuto contro il Sassuolo: "Ho fatto i complimenti al Sassuolo, non meritano la classifica che hanno per le prestazioni che hanno fatto e per la squadra che è. Nel primo tempo siamo andati un po' in difficoltà, non giocando bene. Nel secondo, con l'uomo in più, abbiamo gestito meglio la palla, siamo riusciti a concretizzare le occasioni che abbiamo creato. Una partita non facile, anche se abbiamo vinto 4-0: questo risultato ci deve dare morale per ripartire e tornare a giocare come facevamo prima".

"Della Mora? Gli ho fatto i complimenti dopo la gara di Coppa Italia contro la Samp, dove non avevamo fatto una buona partita a livello collettivo, ma lui è stato uno dei migliori. Da lui mi aspetto prestazioni del genere, se poi fa gol sono contento. È un giocatore affidabilissimo dal punto di vista professionale e umano. Sono contento che abbia fatto il gol, ci ha provato più volte, ieri gli ho dato fiducia su uno schema che abbiamo provato e probabilmente moralmente si sentiva forte".

"I rischi della costruzione dal basso? Ormai noi abbiamo dei concetti e un'identità, cerchiamo sempre di giocare e di trovare le uscite, ci alleniamo sempre sotto pressione, dobbiamo trovare la soluzione giusta anche in questi momenti. In tante occasioni l'abbiamo fatto bene, nelle ultime partite un po' meno, ma sono sempre più convinto che la squadra debba continuare così perchè ha buone qualità. In fase difensiva ci sono giocatori che quando rientrano, tipo Bovio che è un giocatore importante, diventa una cosa positiva per noi".