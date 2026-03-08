Benito Carbone, tecnico dell'Inter Primavera, ha commentato il successo per 3-2 contro la Fiorentina : "Abbiamo giocato contro una grandissima squadra che lo sta dimostrando da tutto il campionato. Una vittoria importantissima, non solo perchè non arrivava da tanto tempo, ma anche perchè in questo momento tanti ragazzi sono stremati, stanno dando più di quello che possono dare. Sono felicissimo per loro perchè se lo sono meritato, ci abbiamo creduto fino alla fine e queste sono le gioie più belle. Quando credi in una cosa e continui a perseverare, arriva sempre qualcosa di positivo. Questa vittoria ci dà morale, ci fa respirare aria più pulita, siamo ancora corti in zona playoff: è perfetto, anche perchè ci dobbiamo preparare per una settimana veramente importante".

"Mancuso? Credo sia sotto gli occhi di tutti. Matias è un giocatore formidabile, di grandissimo livello, ha tanta qualità, tanto cuore. È rientrato dopo un lunghissimo infortunio, so solo io quanto ha sofferto a stare fuori così tanto. Sta esprimendo tutta la rabbia in positivo, quello che lui ha vissuto: stare così tanto tempo senza giocare, per qualsiasi calciatore, è veramente brutto. Lui ha reagito alla grande, ha avuto delle ricadute, ma abbiamo sempre creduto in lui, gli siamo stati vicino, ma il merito è suo: ha lavorato tanto per arrivare a questo livello, le sue qualità le conosciamo da tanti anni. Sta facendo la differenza, posso farlo giocare in qualunque ruolo e sa sempre farlo nel modo giusto: nel primo tempo, quando ha giocato da punta, ha tenuto tutti i palloni arrivati e non era facile".