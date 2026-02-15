Filippo Cerpelletti, centrocampista e capitano dell'Inter Primavera, ha commentato ai microfoni di Fcinter1908 la pesante sconfitta rimediata contro la Roma: "È un periodo molto difficile per noi, non siamo abituati a queste prestazioni e a questi risultati. Dobbiamo riuscire a cancellare il prima possibile, dobbiamo riuscire a uscire da questo periodo tutti insieme, come un grande gruppo, anche se è molto difficile. 6 gol in casa é tosta, però con la forza del gruppo possiamo uscirne".
Cerpelletti a FCIN1908: “Prendere 6 gol in casa è tosta. Periodo difficile, dobbiamo uscirne”
Il centrocampista e capitano dell'Inter Primavera analizza la pesante sconfitta interna rimediata contro la Roma
"Poca abitudine ai tanti impegni? Non credo, ormai sono già passati sei mesi. Siamo una squadra giovane, ma ormai abbiamo capito i ritmi della Primavera, giocando anche nella Youth League. Dobbiamo essere solo noi stessi, abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti. Dobbiamo essere bravi a cancellare questo periodo e superarlo tutti insieme".
"Da capitano mi assumo le responsabilità, sia quando le cose vanno bene, sia quando vanno male. Forse non sono riuscito a dare quella carica in più al gruppo, però devo essere anche bravo a tirarli su, insieme agli altri veterani. Dobbiamo riuscire tutti insieme a tirarci su il morale".
