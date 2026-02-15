Il centrocampista e capitano dell'Inter Primavera analizza la pesante sconfitta interna rimediata contro la Roma

Fabio Alampi Redattore 15 febbraio 2026 (modifica il 15 febbraio 2026 | 15:27)

Filippo Cerpelletti, centrocampista e capitano dell'Inter Primavera, ha commentato ai microfoni di Fcinter1908 la pesante sconfitta rimediata contro la Roma: "È un periodo molto difficile per noi, non siamo abituati a queste prestazioni e a questi risultati. Dobbiamo riuscire a cancellare il prima possibile, dobbiamo riuscire a uscire da questo periodo tutti insieme, come un grande gruppo, anche se è molto difficile. 6 gol in casa é tosta, però con la forza del gruppo possiamo uscirne".

"Poca abitudine ai tanti impegni? Non credo, ormai sono già passati sei mesi. Siamo una squadra giovane, ma ormai abbiamo capito i ritmi della Primavera, giocando anche nella Youth League. Dobbiamo essere solo noi stessi, abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti. Dobbiamo essere bravi a cancellare questo periodo e superarlo tutti insieme".

"Da capitano mi assumo le responsabilità, sia quando le cose vanno bene, sia quando vanno male. Forse non sono riuscito a dare quella carica in più al gruppo, però devo essere anche bravo a tirarli su, insieme agli altri veterani. Dobbiamo riuscire tutti insieme a tirarci su il morale".