Un altro rinnovo in casa Inter. Roberts Kukulis, attaccante lettone classe 2007, ha prolungato il suo contratti con i nerazzurri legandosi fino al 30 giugno 2028, con opzione per un altro anno.
Inter, UFFICIALE: rinnovo del contratto per Kukulis, i dettagli del nuovo accordo
L'attaccante lettone, classe 2007, si sta mettendo in luce con la Primavera nerazzurra in tutte le competizioni
Arrivato a Milano nell'estate del 2023, in questa stagione si sta mettendo in luce con la formazione Primavera, con cui ha realizzato fin qui 7 reti fra tutte le competizioni (4 in campionato, 2 in Youth League e uno in Coppa Italia), dimostrandosi elemento affidabile e sempre pronto all'uso.
