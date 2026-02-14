FC Inter 1908
Inter, UFFICIALE: rinnovo del contratto per Kukulis, i dettagli del nuovo accordo

L'attaccante lettone, classe 2007, si sta mettendo in luce con la Primavera nerazzurra in tutte le competizioni
Un altro rinnovo in casa Inter. Roberts Kukulis, attaccante lettone classe 2007, ha prolungato il suo contratti con i nerazzurri legandosi fino al 30 giugno 2028, con opzione per un altro anno.

Arrivato a Milano nell'estate del 2023, in questa stagione si sta mettendo in luce con la formazione Primavera, con cui ha realizzato fin qui 7 reti fra tutte le competizioni (4 in campionato, 2 in Youth League e uno in Coppa Italia), dimostrandosi elemento affidabile e sempre pronto all'uso.

