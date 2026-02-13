FC Inter 1908
Primavera, per l’Inter di Carbone big match contro la Roma: la designazione arbitrale

I nerazzurri cercano il riscatto dopo la brutta sconfitta contro la Juventus in Coppa Italia e la conseguente eliminazione
Venticinquesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Carbone, reduce dal pesante ko contro la Juventus e la conseguente eliminazione dalla Coppa Italia, cerca il riscatto ospitando la Roma, seconda in classifica e lontana 3 punti dai nerazzurri.

Resa nota la designazione arbitrale: l'incontro, in programma domenica 15 febbraio, sarà diretto da Giovanni Castellano della sezione di Nichelino, coadiuvato dagli assistenti Bruno Galigani di Sondrio e Mattia Bettani di Treviglio.

