Cerpelletti: “Mi ispiro a Calhanoglu. Cosa mi chiede Carbone, l’obiettivo prima squadra…”

Filippo Cerpelletti, centrocampista della Primavera dell’Inter, ha parlato così dopo il pari in Youth League contro l’Ajax
Filippo Cerpelletti, centrocampista della Primavera dell’Inter, ha parlato così ai microfoni di FCIN1908.it dopo il pari in Youth League contro l’Ajax:

“Diciamo che questa partita era di grande livello, siamo riusciti a fare quello che avevamo preparato. Il primo tempo è stato un po’ così, dovevamo capire come giocavano. Nel secondo siamo entrati con un altro spirito, potevamo fare anche un secondo gol dopo il primo.

Giocare con l’obiettivo di arrivare in prima squadra? Tutti i giocatori che affrontiamo sono di livelli, alcuni si affacciano già alla prima squadra e bisogna fare ancora più attenzione. Se giocano all’Ajax sono tutti forti, dobbiamo cercare di dare il massimo noi.

Cosa chiede mister Carbone? Il mister da me vuole tranquillità con la palla, aggressione senza, devo fare girare la squadra con pochi tocchi, velocizzare quando serve e rallentare quando serve. Mi ispiro a Calhanoglu per il ruolo. Abbiamo iniziato bene per 25 minuti, aggressivi, poi gli abbiamo concesso qualche occasione e abbiamo preso gol, poi nel secondo tempo abbiamo aggredito bene”.

