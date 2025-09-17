Giocare con l’obiettivo di arrivare in prima squadra? Tutti i giocatori che affrontiamo sono di livelli, alcuni si affacciano già alla prima squadra e bisogna fare ancora più attenzione. Se giocano all’Ajax sono tutti forti, dobbiamo cercare di dare il massimo noi.

Cosa chiede mister Carbone? Il mister da me vuole tranquillità con la palla, aggressione senza, devo fare girare la squadra con pochi tocchi, velocizzare quando serve e rallentare quando serve. Mi ispiro a Calhanoglu per il ruolo. Abbiamo iniziato bene per 25 minuti, aggressivi, poi gli abbiamo concesso qualche occasione e abbiamo preso gol, poi nel secondo tempo abbiamo aggredito bene”.