FCIN1908 – Ajax-Inter Primavera 1-1, Carbone: “Soddisfatto della prestazione. E Taho…”

"L'Under 23 è lo step successivo della Primavera, siamo a disposizione dell'allenatore", ha dichiarato Benny Carbone

Matteo Pifferi Redattore 17 settembre 2025 (modifica il 17 settembre 2025 | 17:21)

Dopo il pareggio all'esordio in Youth League contro l'Ajax, l'allenatore dell'Inter Primavera, Benny Carbone, ha parlato così ai cronisti presenti, tra cui Fcinter1908.it:

"Con rispetto e senza paura? Sono state proprio queste le mie parole prima della partita, dobbiamo avere rispetto di tutti ma paura di nessuno. Loro sono l'Ajax ma noi siamo l'Inter, abbiamo fatto un'ottima prestazione. Abbiamo giocato a viso aperto, con personalità, gestendo bene la palla. Dopo il gol preso abbiamo subito altre 2-3 situazioni, nel secondo tempo siamo entrati in campo con voglia e con l'atteggiamento giusto per recuperare. Sono soddisfatto per la prestazione"

Taho ha fatto una grande partita

"E' un portiere formidabile, lo conosciamo tutti ed è nel giro della prima squadra da 2 anni. Sapevamo già che è forte, a volte capita che ci siano errori tecnici ma non importa. Ha dimostrato personalità, nei momenti clou della partita è sempre lì ad aiutare la squadra"

Primo anno dell'Under 23: come si fa a far capire l'importanza della Primavera ad un giovane?

"L'Under 23 è lo step successivo della Primavera, siamo a disposizione dell'allenatore e a volte abbiamo giocatori che per età sono nostri ma che si allenano e giocano con l'Under 23. Quando vengono con noi alzano la qualità ma non è facile perché non si allenano mai con noi e capita che siano spaesati in campo. Siamo una famiglia, è una cosa normalissima e siamo a disposizione completamente di Vecchi e dell'Under 23"