Matteo Motta, terzino sinistro dell'Inter Primavera, ha commentato ai microfoni di Fcinter1908 il successo per 4-3 ottenuto contro il Torino, partita nella quale ha segnato la rete del momentaneo 3-1: "Abbiamo lavorato tanto questa settimana per quanto riguarda la questione dell'atteggiamento, sapevamo che avremmo dovuto performare al meglio sia singolarmente che come squadra, bisognava dare qualcosa in più rispetto a settimana scorsa. Direi che siamo riusciti a farlo".