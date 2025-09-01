Al termine di Fiorentina-Inter Primavera, gara vinta dai viola 1-0 grazie alla rete di Braschi, Daniele Galloppa ha parlato nel post partita. "I ragazzi oggi hanno fatto un'ottima partita. Potevamo fare meglio nel secondo tempo, però sono contento perché abbiamo sofferto e abbiamo tenuto. Kospo è venuto giù con noi, ha giocato con la testa giusta e individualmente anche Braschi ha fatto una grande partita".
Fiorentina-Inter, Galloppa: "Battuto una squadra forte. Quest'anno vogliamo essere protagonisti"
"E' una bella vittoria di gruppo. Quest'anno vogliamo essere protagonisti, sapevamo che l'inizio di stagione non sarebbe stato facile. Però stiamo rispondendo bene, sono contento, dobbiamo uscire da questa partita consapevoli del fatto che possiamo fare ancora meglio. L'Inter sapevamo che giocava tanto in ampiezza, abbiamo corso tanto, nel secondo tempo arrivavamo in ritardo. Siamo andati meglio quando ci siamo messi 4-3-3. Sono contento di aver battuto una squadra forte".
(Firenzeviola.it)
