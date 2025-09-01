Al termine di Fiorentina-Inter Primavera, gara vinta dai viola 1-0 grazie alla rete di Braschi, Daniele Galloppa ha parlato nel post partita. "I ragazzi oggi hanno fatto un'ottima partita. Potevamo fare meglio nel secondo tempo, però sono contento perché abbiamo sofferto e abbiamo tenuto. Kospo è venuto giù con noi, ha giocato con la testa giusta e individualmente anche Braschi ha fatto una grande partita".