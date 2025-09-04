Inter Primavera, calendario e regolamento della Youth League

Ufficiale il calendario degli impegni dell'Inter Primavera di Benito Carbone nella UEFA Youth League, competizione che nella passata edizione ha visto i giovani nerazzurri grandi protagonisti. I campioni d' Italia ripartono quest'anno con un nuovo percorso, che li vedrà affrontare avversari prestigiosi nelle sei giornate della League Phase. Si comincia con la trasferta di Amsterdam, dove l'Inter affronterà l'Ajax: il match è in programma mercoledì 17 settembre alle ore 15:00.

Come di consueto, la Youth League inizialmente è divisa in due percorsi , uno che ricalca la League Phase della Champions League e uno al quale prenderanno parte le squadre campioni nazionali delle 52 federazioni affiliate alla UEFA.

Il percorso Champions League vede la partecipazione delle 36 squadre giovanili dei club qualificati alla massima competizione europea: tra queste dunque è inclusa anche l'Inter Primavera. La fase campionato ricalca il calendario della League Phase della Champions League, limitata alle prime sei giornate, con le stesse partite giocate in entrambe le competizioni (tre in casa e tre in trasferta). Le prime 22 squadre classificate si qualificheranno ai sedicesimi di finale.