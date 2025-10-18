Jamal Iddrissou, attaccante dell'Inter Primavera, è stato uno dei protagonisti del successo per 3-0 contro il Napoli: "Prima convocazione in Serie C e gol al ritorno dal Mondiale U20? È un bellissimo periodo, sono molto contento anche di aver ritrovato i miei compagni e di essere tornato a fare gol. Alla fine quello che conta è aver fatto una grande prestazione, la vittoria è solo la conseguenza di quanto abbiamo fatto.
Iddrissou: “Periodo bellissimo, spero di continuare così. Oggi risultato fondamentale”
L'attaccante dell'Inter Primavera è stato uno dei grandi protagonisti del successo per 3-0 contro il Napoli
L'esperienza al Mondiale U20? Un'esperienza fantastica, nonostante potessimo fare molto meglio, un'esperienza che rimane. Sono davvero contento, non me lo aspettavo, è stato bellissimo. Anche per la convocazione in Serie C sono troppo contento, spero di continuare così, a far bene e ad avere altre soddisfazioni. Oggi un risultato super fondamentale, che ci dà sicuramente fiducia dopo il periodo che abbiamo passato di buone prestazioni e poche vittorie. Speriamo di continuare così. Martedì ci aspetta una grande partita di Youth League: vogliamo fare bene e continuare su questa strada".
