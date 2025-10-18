Jamal Iddrissou, attaccante dell'Inter Primavera, è stato uno dei protagonisti del successo per 3-0 contro il Napoli: "Prima convocazione in Serie C e gol al ritorno dal Mondiale U20? È un bellissimo periodo, sono molto contento anche di aver ritrovato i miei compagni e di essere tornato a fare gol. Alla fine quello che conta è aver fatto una grande prestazione, la vittoria è solo la conseguenza di quanto abbiamo fatto.