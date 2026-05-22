La Primavera dell'Inter è in campo in questi minuti contro il Cesena nel playoff da dentro o fuori per continua a coltivare il sogno tricolore. Appuntamento importante per i ragazzi di Carbone, anche in virtù dell'aggiornamento che arriva da Sportitalia. Sugli spalti dello stadio romagnolo ci sono Piero Ausilio e Dario Baccin, direttore sportivo del club nerazzurro e vice, oltre che ovviamente Massimo Tarantino, responsabile del settore giovanile del club.