La Primavera dell'Inter è in campo in questi minuti contro il Cesena nel playoff da dentro o fuori per continua a coltivare il sogno tricolore. Appuntamento importante per i ragazzi di Carbone, anche in virtù dell'aggiornamento che arriva da Sportitalia. Sugli spalti dello stadio romagnolo ci sono Piero Ausilio e Dario Baccin, direttore sportivo del club nerazzurro e vice, oltre che ovviamente Massimo Tarantino, responsabile del settore giovanile del club.
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fcinter1908 inter primavera news inter primavera Inter, Ausilio e Baccin in tribuna per la gara della Primavera contro il Cesena
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Inter, Ausilio e Baccin in tribuna per la gara della Primavera contro il Cesena
Il direttore sportivo nerazzurro e il suo vice seguono oggi da vicino l'appuntamento importante dei ragazzi di Carbone
Un gesto importante da parte dei vertici dell'Inter, alla vigilia dell'ultimo impegno di campionato per la prima squadra. Conferma la grande attenzione nei confronti di tutto il settore giovanile e della Primavera in particolare, immutato anche dopo la nascita dell'Under 23.
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