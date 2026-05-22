Il tecnico dell'Inter Primavera presenta così la sfida da dentro o fuori contro i romagnoli: "Ci arriviamo nel miglior modo possibile"

Fabio Alampi Redattore 22 maggio 2026 (modifica il 22 maggio 2026 | 17:56)

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Benito Carbone, tecnico dell'Inter Primavera, ha parlato ai microfoni di Sportitalia a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro il Cesena: "Faccio prima di tutto a loro i complimenti, hanno fatto un campionato incredibile. Non sarà una partita facile. Noi arriviamo da due partite importanti, stiamo bene, a livello mentale ci arriviamo nel miglio modo possibile per affrontare questa partita che giocheremo sempre a testa alta, con convinzione, per cercare di portarla a casa".

"I playoff? Merito dei ragazzi, che hanno fatto un cmapionato straordinario e ci hanno creduto fino alla fine. Non era facile, dovevamo asoslutamente vincere le ultime due partite, ma eravamo comunque convinti che potevamo farcela. Siamo entrati in campo con molta serenità, convinti di arrivare all'obiettivo, poi non dipendeva solo da noi. I ragazzi hanno fatto un campionato eccellente, al di là degli alti e bassi che in una stagione come la nostra ci possono stare. Sono molto orgoglioso dei ragazzi e del percorso fatto".

"La convivenza con l'U23? Una cosa normale. Ci sono stati dei piccoli problemi quando ci sono stati gli infortuni, e quando c'è stato bisogno di mandare su dei giocatori l'abbiamo fatto. Dobbiamo cercare di guardare avanti e risolvere il problema. Abbiamo cercato di gestire la cosa nel migliore dei modi. I ragazzi, sia quelli , sono stati praticamente perfetti: la priorità è l'U23, noi dobbiamo essere a disposizione. Richieste dalla società? La priorità è lavorare per i giovani, cercare di farli crescere e di mettere a disposizione le nostre conoscenze per formarli prima di tutto come uomini. Noi allenatore siamo prima di tutto istruttori: i ragazzi hanno un sogno, noi dobbiamo