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inter primavera
Marello: “Playoff, proveremo ad arrivare fino in fondo. I miei assist? Grazie ai compagni”
Momento speciale per Mattia Marello, difensore nerazzurro protagonista della qualificazione ai playoff dell'Inter U20: il classe 2008 è stato premiato come miglior difensore del campionato durante la cerimonia dei Primavera Best Awards 2025-26.
L'evento, dedicato ai protagonisti del campionato Primavera 1, si è svolto lunedì 18 maggio allo Sportitalia Village: Marello ha ricevuto il premio di miglior difensore del torneo ed è stato inserito nella top 11 stagionale come riconoscimento per il grande campionato disputato.
Queste le sue parole alla consegna del premio: "Siamo contenti del percorso che abbiamo fatto in questa stagione, ci abbiamo creduto e siamo approdati ai playoff, che sono l'inizio di un nuovo cammino nel quale proveremo ad arrivare fino in fondo. Un ringraziamento va ai miei compagni di squadra: senza di loro, pronti a buttarla dentro, non avrei raggiunto questo numero di assist in stagione".
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