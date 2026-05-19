L'evento, dedicato ai protagonisti del campionato Primavera 1, si è svolto lunedì 18 maggio allo Sportitalia Village: Marello ha ricevuto il premio di miglior difensore del torneo ed è stato inserito nella top 11 stagionale come riconoscimento per il grande campionato disputato.

Queste le sue parole alla consegna del premio: "Siamo contenti del percorso che abbiamo fatto in questa stagione, ci abbiamo creduto e siamo approdati ai playoff, che sono l'inizio di un nuovo cammino nel quale proveremo ad arrivare fino in fondo. Un ringraziamento va ai miei compagni di squadra: senza di loro, pronti a buttarla dentro, non avrei raggiunto questo numero di assist in stagione".