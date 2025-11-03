Il centrocampista della Primavera nerazzurra, classe 2007, si sta imponendo come uno dei migliori talenti del vivaio interista

Fabio Alampi Redattore 3 novembre 2025 (modifica il 3 novembre 2025 | 16:11)

Dribbling nello stretto, sinistro a giro dalla distanza e palla all'incrocio dei pali: un'autentica perla che ha illuminato il sabato pomeriggio di Interello. Parliamo del gol realizzato contro il Frosinone da Filippo Cerpelletti, centrocampista classe 2007 dell'Inter, capitano della Primavera nerazzurra.

Regista mancino dinamico ed elegante, entrato nel settore dell'Inter a soli 8 anni, Cerpelletti è uno dei talenti più promettenti del settore giovanile nerazzurro. Uno che detta i tempi della manovra della squadra con la personalità e la maestria di un direttore d'orchestra, ma che non ha paura di "sporcarsi le mani" e di rincorrere gli avversari come il primo dei gregari.

Pupillo di Carbone, Calhanoglu come idolo — A guidarlo nel suo percorso di crescita c'è un allenatore che per lui stravede: Benito Carbone. Il tecnico della Primavera interista gli ha affidato le chiavi del gioco della sua squadra e la fascia da capitano fin dal primo giorno in cui si sono conosciuti, lo scorso anno in U18, e insieme hanno fatto il salto di categoria questa estate. Una stima infinita, come ribadito ai nostri microfoni pochi giorni fa: "Cerpelletti? Sono di parte. È un giocatore straordinario, è irrinunciabile, non si può pensare di giocare senza di lui. È favoloso sotto l'aspetto tecnico, della corsa, dell'impegno. Farlo giocare da play o da mezz'ala cambia poco. Quando tira fuori certe giocate diventa uno spettacolo assoluto, è proprio bello da vedere".

Regista classico, vertice basso di un centrocampo a tre, Cerpelletti può giocare anche da mezz'ala o da mediano in una linea a due. Dotato di grande tecnica, visione di gioco e senso della posizione, oltre che di generosità e personalità, all'Inter studia da vicino quello che è il suo idolo e fonte di ispirazione: Hakan Calhanoglu.

Talento in rampa di lancio — Capitano della Primavera, sempre in campo in queste prime 14 partite stagionali tra campionato, Youth League e Supercoppa, Cerpelletti ha recentemente ricevuto la sua prima convocazione con l'Inter U23 in occasione della gara di Coppa Italia di Serie C contro l'Ospitaletto, senza però esordire. La sensazione è che questo traguardo, continuando di questo passo, verrà presto tagliato.

L'Inter crede tantissimo nelle sue qualità, tanto da avergli fatto firmare in estate il suo primo contratto da professionista, regalo meritatissimo per i suoi 18 anni. Un passo inevitabile, per uno cresciuto con questi colori addosso. E che sogna in grande, grandissimo.