FC Inter 1908
Inter Primavera, La Torre: “Il duro lavoro sta dando i suoi frutti. Il mio ruolo…”

Il centrocampista nerazzurro commenta con soddisfazione il successo per 4-0 contro il Frosinone, quarta vittoria consecutiva
Fabio Alampi 

Pietro La Torre, centrocampista dell'Inter Primavera, ha commentato il successo per 4-0 contro il Frosinone: "Stiamo lavorando bene già da inizio anno. C'è stato un momento in cui giocavamo bene, creavamo tanto, anche nel fraseggio facevamo bene, ma facevamo fatica a portare a casa punti. Secondo me il duro lavoro e l'impegno che ci mettiamo ogni giorno in allenamento, ogni settimana, sta portando i suoi frutti. Oggi abbiamo giocato molto bene, le scorse tre partite le abbiamo vinte e vogliamo continuare con questo trend. Mercoledì abbiamo una partita importante in Youth League, proveremo a vincere pure quella".

"La fortuna che ho avuto è che, essendo qui da molti anni, conoscevo già molto bene i miei compagni, mi aiutano tutti i giorni. Arrivare in questa categoria, saltando l'U18, è stato sì difficile perchè ritmi e intensità sono diversi, ma con l'aiuto dei miei compagni è tutto più semplice. Posso giocare sia da mediano che da mezz'ala, mi piace fare entrambi, poi quello che chiede il mister io lo faccio. In futuro si vedrà in quale dei due ruoli continuerà la mia carriera".

"Bisogna lavorare un po' su tutto, migliorare in tutte le qualità che un giocatore ha, anche in quelle in cui uno è più portato, nel mio caso nei passaggi. Bisogna lavorare anche sulle caratteristiche dove si è più deboli, migliorare a 360°. Per fortuna abbiamo uno staff, dal mister al magazziniere, che ti permette di fare qualsiasi cosa e migliorare in tutto".

