Dopo la sconfitta della Primavera sul campo del Frosinone, prosegue il weekend del settore giovanile dell'Inter.
Inter, le gare del weekend 20-22 febbraio del settore giovanile: date, orari e dove si gioca
Andiamo a scoprire tutti gli appuntamenti che vedranno impegnate le formazioni maschili e femminili del club nerazzurro.
UNDER 19 FEMMINILE
Domenica 22 febbraio, ore 12:30 – Campionato: Inter-Juventus – Konami Football Centre, Milano.
UNDER 18
Domenica 22 febbraio, ore 15:00 – Campionato: Inter-Hellas Verona – Konami Football Centre, Milano.
UNDER 17 FEMMINILE
Domenica 22 febbraio, ore 15:00 – Fase interregionale: Atalanta-Inter – C.S. Comunale, Brembate (BG).
UNDER 16
Domenica 22 febbraio, ore 15:00 – Campionato: Mantova-Inter – Campo Sportivo “Cugola”, Mantova.
UNDER 15
Domenica 22 febbraio, ore 12:00 – Campionato: Mantova-Inter – Campo Sportivo “Cugola”, Mantova.
UNDER 15 FEMMINILE
Domenica 22 febbraio, ore 14:30 – Fase interregionale: Hellas Verona-Inter – Stadio “Sinergy”, Verona.
(Fonte: Inter.it)
