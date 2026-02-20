FC Inter 1908
Inter, le gare del weekend 20-22 febbraio del settore giovanile: date, orari e dove si gioca

Andiamo a scoprire tutti gli appuntamenti che vedranno impegnate le formazioni maschili e femminili del club nerazzurro.
Alessandro De Felice
Dopo la sconfitta della Primavera sul campo del Frosinone, prosegue il weekend del settore giovanile dell'Inter.

UNDER 19 FEMMINILE

Domenica 22 febbraio, ore 12:30 – Campionato: Inter-Juventus – Konami Football Centre, Milano.

UNDER 18

Domenica 22 febbraio, ore 15:00 – Campionato: Inter-Hellas Verona – Konami Football Centre, Milano.

UNDER 17 FEMMINILE

Domenica 22 febbraio, ore 15:00 – Fase interregionale: Atalanta-Inter – C.S. Comunale, Brembate (BG).

UNDER 16

Domenica 22 febbraio, ore 15:00 – Campionato: Mantova-Inter – Campo Sportivo “Cugola”, Mantova.

UNDER 15

Domenica 22 febbraio, ore 12:00 – Campionato: Mantova-Inter – Campo Sportivo “Cugola”, Mantova.

UNDER 15 FEMMINILE

Domenica 22 febbraio, ore 14:30 – Fase interregionale: Hellas Verona-Inter – Stadio “Sinergy”, Verona.

(Fonte: Inter.it)

