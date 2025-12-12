Chiusa la Fase Campionato, l'Inter U20 prosegue il suo percorso nella UEFA Youth League 2025/26: oggi alle 15.30 CET la squadra di Carbone scoprirà l'avversaria dei sedicesimi di finale nel sorteggio che definirà le sfide in gara unica che si giocheranno il 3 e 4 febbraio.
Inter, oggi il sorteggio dei sedicesimi di Youth League: possibili avversarie e date
SEDICESIMI YOUTH LEAGUE | IL SORTEGGIO
Il sorteggio dei sedicesimi di finale di UEFA Youth League definirà le sfide in gara unica che si giocheranno il 3 e 4 febbraio.
Alle 22 squadre qualificate al termine della fase campionato del percorso UEFA Champions League si affiancato le 10 vincitrici del terzo turno del percorso Campioni nazionali. Le prime sei classificate nella fase campionato giocano in casa e vengono abbinate alle squadre classificate dal 17° al 22° posto (sei incontri), mentre le squadre classificate dal 7° al 16° posto fanno visita alle vincitrici del percorso Campioni nazionali (10 incontri).
La procedura di sorteggio sarà confermata prima della cerimonia. Le vincitrici dei 16 ottavi di finale accederanno al sorteggio del resto della competizione del 6 febbraio. Il torneo proseguirà a eliminazione diretta e si concluderà come di consueto con una fase finale a quattro squadre, in programma a Nyon (Svizzera) il 17 e 20 aprile.
DATE SORTEGGI PARTITE A ELIMINAZIONE DIRETTA
Sedicesimi di finale: 3/4 febbraio
Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi di finale in poi): 6 febbraio, Nyon
Ottavi di finale: 24/25 febbraio
Quarti di finale: 17/18 marzo
Semifinali: 17 aprile (Colovray Sports Centre, Nyon)
Finale: 20 aprile (Colovray Sports Centre, Nyon)
IL PERCORSO DEI NERAZZURRI
L'Inter si è qualificata alla fase successiva della competizione europea con 11 punti in classifica frutto dei successi contro Union Saint-Gilloise, Kairat e Liverpool e dei due pareggi contro Ajax e Slavia Praga (2-2). Una sola sconfitta nel percorso della squadra di Carbone, quella della quinta giornata contro l'Atletico Madrid.
