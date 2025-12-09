Rientro con gol per Kevin Moressa, di nuovo in campo dopo un lungo infortunio e autore del definitivo 5-0 con cui l'Inter ha demolito il Liverpool. L'attaccante classe 2008 commenta così a fine partita: "Sono contentissimo, ho avuto un infortunio che mi ha fatto stare fuori dal campo per due mesi. Avevo bisogno di sentire fiducia, e questo gol me ne ha data tanta".
L'attaccante dell'Inter Primavera, classe 2008, è entrato in campo nella ripresa e ha segnato la rete del definitivo 5-0
"È stato bellissimo, queste sono partite che da bambino sogni di giocare. È stato bellissimo poter segnare e far felici il mister e i compagni. Prima della partita volevamo passare il turno a tutti i costi, pensavamo che come gruppo eravamo forti e dovevamo farcela: era un obiettivo che ci eravamo preposti".
"Anche il campionato è un obiettivo: vogliamo stare tra le prime in classifica perchè questa è l'Inter. Dobbiamo continuare così".
