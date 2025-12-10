FC Inter 1908
Youth League, venerdì il sorteggio dei 16esimi: le possibili avversarie dell’Inter

Venerdì 12 dicembre alle 15:30 andrà in scena il sorteggio dei sedicesimi di Youth League: le possibili avversarie
Alessandro De Felice
L’Inter di Carbone attende di scoprire l’avversaria nei sedicesimi di finale di Youth League. Il 5-0 sul Liverpool ha certificato il passaggio del turno e ora devono scoprire la prossima rivale.

Venerdì 12 dicembre alle 15:30 andrà in scena il sorteggio dei sedicesimi di Youth League, in cui l’Inter verrà accoppiata con una delle dieci qualificate dal percorso campioni nazionali.

Ecco le possibili avversarie:

- Dinamo Minsk (Bielorussia)

- Real Betis (Spagna)

- Dynamo Kiev (Ucraina)

- Maccabi Haifa (Israele)

- Zilina (Slovacchia)

- Colonia (Germania)

- HJK Helsinki (Finlandia)

- Legia Varsavia (Polonia)

- Puskas Akademia (Ungheria)

- AZ Alkmaar (Paesi Bassi)

