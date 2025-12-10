L’Inter di Carbone attende di scoprire l’avversaria nei sedicesimi di finale di Youth League. Il 5-0 sul Liverpool ha certificato il passaggio del turno e ora devono scoprire la prossima rivale.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 inter primavera news inter primavera Youth League, venerdì il sorteggio dei 16esimi: le possibili avversarie dell’Inter
inter primavera
Youth League, venerdì il sorteggio dei 16esimi: le possibili avversarie dell’Inter
Venerdì 12 dicembre alle 15:30 andrà in scena il sorteggio dei sedicesimi di Youth League: le possibili avversarie
Venerdì 12 dicembre alle 15:30 andrà in scena il sorteggio dei sedicesimi di Youth League, in cui l’Inter verrà accoppiata con una delle dieci qualificate dal percorso campioni nazionali.
Ecco le possibili avversarie:
- Dinamo Minsk (Bielorussia)
- Real Betis (Spagna)
- Dynamo Kiev (Ucraina)
- Maccabi Haifa (Israele)
- Zilina (Slovacchia)
- Colonia (Germania)
- HJK Helsinki (Finlandia)
- Legia Varsavia (Polonia)
- Puskas Akademia (Ungheria)
- AZ Alkmaar (Paesi Bassi)
© RIPRODUZIONE RISERVATA