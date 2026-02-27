FC Inter 1908
Inter, il programma del settore giovanile: Primavera contro l’Atalanta, derby per l’U18

Date, luoghi e orari di tutte le partite del fine settimana delle formazinoi maschili e femminile del vivaio nerazzurro
UNDER 20 Domenica 1 marzo, ore 15:00 – Campionato: Inter-Atalanta – KONAMI Football Centre, Milano.

UNDER 19 FEMMINILE Sabato 28 febbraio, ore 11:00 – Amichevole: Brescia-Inter – Centro Sportivo Mario Rigamonti, Buffalora (BS).

UNDER 18 Lunedì 2 marzo, ore 15:00 – Campionato: Milan-Inter – Centro Sportivo Vismara, Milano.

UNDER 17 Domenica 1 marzo, ore 11:00 – Campionato: Inter-Mantova – KONAMI Football Centre, Milano.

UNDER 17 FEMMINILE Sabato 28 febbraio, ore 16:00 – Fase interregionale: Inter-Pro Sesto – Centro Sportivo Enotria, Milano.

UNDER 16 Sabato 28 febbraio, ore 14:00 – Campionato: Inter-Venezia – KONAMI Football Centre, Milano.

UNDER 15 Sabato 28 febbraio, ore 16:00 – Campionato: Inter-Venezia – KONAMI Football Centre, Milano.

UNDER 15 FEMMINILE Sabato 28 febbraio, ore 13:30 – Fase interregionale: Inter-Pro Venezia – Centro Sportivo Enotria, Milano.

