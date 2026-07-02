FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 inter primavera news inter primavera Inter, ufficializzato il calendario 2026-27: ecco date e orari delle partite

inter primavera

Inter, ufficializzato il calendario 2026-27: ecco date e orari delle partite

Inter, ufficializzato il calendario 2026-27: ecco date e orari delle partite - immagine 1
È stato pubblicato il calendario completo della Regular Season 2026/27 del Campionato Primavera 1: l'Inter aprirà la sua stagione in casa del Genoa
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

È stato pubblicato il calendario completo della Regular Season 2026/27 del Campionato Primavera 1: l'Inter aprirà la sua stagione in casa del Genoa domenica 23 agosto.

Inter, ufficializzato il calendario 2026-27: ecco date e orari delle partite- immagine 2
Getty Images

Giornata 1 - domenica 23/08/2026 ore 16:45

Genoa-Inter

Giornata 2 - sabato 29/08/2026 ore 11:00

Inter-Empoli

Giornata 3 - venerdì 04/09/2026 ore 17:00

Bologna-Inter

Giornata 4 - domenica 13/09/2026 ore 15:00

Inter- Cagliari

Giornata 5 - sabato 19/09/2026 ore 13:00

Monza-Inter

Giornata 6 - 10/10/2026

Inter-Como

Giornata 7 - 17/10/2026

Lazio-Inter

Giornata 8 - 24/10/2026

Inter-Roma

Giornata 9 - 31/10/2026

Inter-Parma

07/11/2026 - Giornata 10

Atalanta-Inter

Giornata 11 - 21/11/2026

Inter, ufficializzato il calendario 2026-27: ecco date e orari delle partite- immagine 3
Getty Images

Inter-Juventus

Giornata 12 - 28/11/2026

Torino-Inter

Giornata 13 - 05/12/2026

Sassuolo-Inter

Giornata 14 - 12/12/2026

Inter-Hellas Verona

Giornata 15 - 16/12/2026

Cesena-Inter

Giornata 16 - 19/12/2026

Inter-Milan

Giornata 17 - 03/01/2027

Albinoleffe-Inter

Giornata 18 - 06/01/2027

Inter-Lecce

Giornata 19 - 09/01/2027

Fiorentina-Inter

Giornata 20 - 16/01/2027

Inter-Monza

Giornata 21 - 23/01/2027

Hellas Verona-Inter

Giornata 22 - 30/01/2027

Inter-Torino

Giornata 23 - 06/02/2027

Inter-Genoa

Giornata 24 - 13/02/2027

Roma-Inter

Giornata 25 - 20/02/2027

Parma-Inter

27/02/2027 - Giornata 26

Inter-Bologna

Giornata 27 - 03/03/2027

Como-Inter

Giornata 28 - 06/03/2027

Inter-Lazio

Giornata 29 - 13/03/2027

Inter-Albinoleffe

Giornata 30 - 20/03/2027

Lecce-Inter

Giornata 31 - 03/04/2027

Inter-Fiorentina

Giornata 32 - 10/04/2027

Cagliari-Inter

Giornata 33 - 17/04/2027

Juventus-Inter

Giornata 34 - 24/04/2027

Inter-Sassuolo

Giornata 35 - 01/05/2027

Milan-Inter

Giornata 36 - 08/05/2027

Inter-Atalanta

Giornata 37 - 15/05/2027

Empoli-Inter

Giornata 38 - 22/05/2027

Inter-Cesena

Leggi anche
Primavera, date e orari delle prime 5 giornate di campionato della stagione 2026/27
Inter, UFFICIALE: primo contratto da professionista per il 2008 Peletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA