Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
inter primavera
Inter, ufficializzato il calendario 2026-27: ecco date e orari delle partite
È stato pubblicato il calendario completo della Regular Season 2026/27 del Campionato Primavera 1: l'Inter aprirà la sua stagione in casa del Genoa domenica 23 agosto.
Giornata 1 - domenica 23/08/2026 ore 16:45
Genoa-Inter
Giornata 2 - sabato 29/08/2026 ore 11:00
Inter-Empoli
Giornata 3 - venerdì 04/09/2026 ore 17:00
Bologna-Inter
Giornata 4 - domenica 13/09/2026 ore 15:00
Inter- Cagliari
Giornata 5 - sabato 19/09/2026 ore 13:00
Monza-Inter
Giornata 6 - 10/10/2026
Inter-Como
Giornata 7 - 17/10/2026
Lazio-Inter
Giornata 8 - 24/10/2026
Inter-Roma
Giornata 9 - 31/10/2026
Inter-Parma
07/11/2026 - Giornata 10
Atalanta-Inter
Giornata 11 - 21/11/2026
Inter-Juventus
Giornata 12 - 28/11/2026
Torino-Inter
Giornata 13 - 05/12/2026
Sassuolo-Inter
Giornata 14 - 12/12/2026
Inter-Hellas Verona
Giornata 15 - 16/12/2026
Cesena-Inter
Giornata 16 - 19/12/2026
Inter-Milan
Giornata 17 - 03/01/2027
Albinoleffe-Inter
Giornata 18 - 06/01/2027
Inter-Lecce
Giornata 19 - 09/01/2027
Fiorentina-Inter
Giornata 20 - 16/01/2027
Inter-Monza
Giornata 21 - 23/01/2027
Hellas Verona-Inter
Giornata 22 - 30/01/2027
Inter-Torino
Giornata 23 - 06/02/2027
Inter-Genoa
Giornata 24 - 13/02/2027
Roma-Inter
Giornata 25 - 20/02/2027
Parma-Inter
27/02/2027 - Giornata 26
Inter-Bologna
Giornata 27 - 03/03/2027
Como-Inter
Giornata 28 - 06/03/2027
Inter-Lazio
Giornata 29 - 13/03/2027
Inter-Albinoleffe
Giornata 30 - 20/03/2027
Lecce-Inter
Giornata 31 - 03/04/2027
Inter-Fiorentina
Giornata 32 - 10/04/2027
Cagliari-Inter
Giornata 33 - 17/04/2027
Juventus-Inter
Giornata 34 - 24/04/2027
Inter-Sassuolo
Giornata 35 - 01/05/2027
Milan-Inter
Giornata 36 - 08/05/2027
Inter-Atalanta
Giornata 37 - 15/05/2027
Empoli-Inter
Giornata 38 - 22/05/2027
Inter-Cesena
© RIPRODUZIONE RISERVATA