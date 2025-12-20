Il centrocampista della Primavera nerazzurra sta vivendo un momento da sogno: queste le sue parole dopo il successo sul Genoa

Matias Mancuso, centrocampista dell'Inter Primavera e autore di 5 gol nelle ultime 5 partite, commenta a fine partita il successo in rimonta contro il Genoa: "Sta andando molto bene, ma alla fine la prima cosa è la squadra, se la squadra vince sono contento. Oggi è stata una buona vittoria, volevamo chiudere nel migliore dei modi ed è arrivata. Adesso stacchiamo un attimo, ma poi c'è subito da riprendere e ricominciare a lavorare".

"Abbiamo avuto un momento di difficoltà come tutti, però ci siamo ripresi alla grande e adesso siamo sulla giusta via, sulla giusta onda. Dobbiamo continuare così, anche perchè vogliamo stare lì sopra, dove l'Inter merita e dove deve essere. C'è ancora tanto da lavorare, e continueremo a farlo".

"Siamo un ottimo gruppo. C'è sempre qualcosa da migliorare, ma piano piano, giorno dopo giorno, stiamo facendo sempre di più. Fa sempre piacere stare qui, siamo un'ottima squadra e un ottimo gruppo, mi sento parte di qualcosa di grande. È sempre bello arrivare al campo e vedere tutti, sempre con il sorriso".