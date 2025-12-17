Il centrocampista italo-uruguayano non si ferma più: altri due gol e prestazioni da trascinatore con la Primavera

Fabio Alampi Redattore 17 dicembre 2025 (modifica il 17 dicembre 2025 | 20:07)

Mezz'ala con licenza di inserimento, esterno offensivo, duttilità e qualità in tutte le zone del campo: Matias Mancuso (2007) è l'uomo in più dell'Inter Primavera, e il suo impatto sta diventando sempre più evidente partita dopo partita.

Tornato definitivamente a disposizione dopo aver di fatto saltato una stagione intera, il centrocampista italo-uruguayano è tornato ai livelli pre infortunio, se non addirittura meglio, e con le sue prestazioni sta dando una grandissima mano alla formazione di Carbone.

Il feeling con il gol — Anche in zona gol: con la doppietta rifilata al Verona sono ora 4 le reti segnate nelle ultime 4 partite di campionato giocate. Titolare o a partita in corso, cambia poco: Mancuso riesce a portare qualità e intensità sul rettangolo verde a prescindere dai minuti a disposizione, e Carbone non perde occasione per elogiarlo pubblicamente.

I prossimi obiettivi — Un giocatore ritrovato, sul quale l'Inter punta fortemente: gli allenamenti con la Prima Squadra negli scorsi anni e il rinnovo del contratto nonostante i problemi fisici ne sono la dimostrazione, e Mancuso sta ora ripagando tutta questa fiducia con prestazioni di primissimo livello. Il prossimo step sarà trascinare la Primavera sempre più in alto, in campionato come in Youth League. Con l'obiettivo, chissà quanto lontano, di esordire in U23.