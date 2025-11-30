La sua ascesa, che sembrava inarrestabile, si è bruscamente interrotta un anno fa, quando un grave infortunio al ginocchio lo ha costretto a rimanere ai box per tutta la stagione. L'Inter non gli ha mai fatto mancare sostegno e fiducia, e il rinnovo di contratto ne è stata la dimostrazione. In estate Mancuso ha lavorato duramente per rimettersi in condizione, e nelle ultime settimane è finalmente tornato a disposizione, esordendo (e segnando) in Primavera.

Gli elogi di Carbone

Uno che stravede per lui è sicuramente Benito Carbone, suo allenatore l'anno scorso in U18 e ora in Primavera. Il tecnico nerazzurro, dopo la vittoria contro il Milan, non ha lesinato belle parole nei confronti di Mancuso: "Sono veramente felice per lui. Ne ha passate tante, è un giocatore forte e lo sappiamo tutti. A me è mancato tantissimo anche l'anno scorso, ha fatto solo l'inizio di campionato e il torneo in Cina, dopo di che non l'ho mai più avuto. Non vedevo l'ora di buttarlo dentro: appena ho visto in settimana che era pronto per fare questo tipo di prestazione, non ho esitato un attimo per dargli la possibilità di andare in campo e di dimostrare che è guarito definitivamente. Per noi è fondamentale aver ritrovato uno come lui, per noi è un valore aggiunto".