Reduce dal successo nel derby contro il Milan, l'Inter di Carbone è pronta per scendere nuovamente in campo: la Primavera nerazzurra sarà di scena sul campo del Bologna per la quattordicesima giornata di campionato.
Primavera, Inter di scena sul campo del Bologna: la designazione arbitrale
Quattordicesima giornata di campionato per i nerazzurri di Carbone, reduci dal successo nel derby contro il Milan
L'incontro, in programma sabato alle ore 13, sarà diretta da Erminio Cerbasi della sezione arbitrale di Arezzo, coadiuvato dagli assistenti Alberto Rinaldi di Pisa e Filippo Balducci di Empoli.
