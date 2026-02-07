Ventiquattresima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Carbone, reduce dall'esaltante vittoria in Youth League contro il Colonia, sarà di scena sul campo del Cagliari.
Ventiquattresima giornata di campionato per i nerazzurri di Carbone, reduce dall'esaltante vittoria in Youth League contro il Colonia
Resa nota la designazione arbitrale: dirige l'incontro Alessandro Colelli della sezione di Ostia Lido, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Scarpatidi Formia e Nirintsalama T. Andriambelo di Roma 1.
