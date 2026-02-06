Dopo aver superato il Colonia per 3-1 nei sedicesimi di finale, l'Under 20 di Benito Carbone è stata tra le protagoniste del sorteggio degli ottavi di finale della UEFA Youth League 2025-2026.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 inter primavera news inter primavera Youth League, l’Inter pesca il Betis negli ottavi di finale: il tabellone completo
inter primavera
Youth League, l’Inter pesca il Betis negli ottavi di finale: il tabellone completo
I nerazzurri di Carbone, dopo aver eliminato il Colonia, affronteranno in casa la temibile formazione spagnola
L'urna di Nyon ha stabilito che i nerazzurri si giocheranno l'accesso ai quarti di finale della competizione contro gli spagnoli del Real Betis: la qualificazione verrà decisa in gara secca, a Milano il 24 o 25 febbraio.
(inter.it)
Il tabellone completo:
© RIPRODUZIONE RISERVATA